بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CLP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
117.75 cve

1.00000 CLP = 0.11775 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
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CLP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 CLP0.11775 CVE
5 CLP0.58875 CVE
10 CLP1.17751 CVE
20 CLP2.35502 CVE
50 CLP5.88755 CVE
100 CLP11.77510 CVE
250 CLP29.43775 CVE
500 CLP58.87550 CVE
1000 CLP117.75100 CVE
2000 CLP235.50200 CVE
5000 CLP588.75500 CVE
10000 CLP1177.51000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chilean Peso
1 CVE8.49253 CLP
5 CVE42.46265 CLP
10 CVE84.92530 CLP
20 CVE169.85060 CLP
50 CVE424.62650 CLP
100 CVE849.25300 CLP
250 CVE2123.13250 CLP
500 CVE4246.26500 CLP
1000 CVE8492.53000 CLP
2000 CVE16985.06000 CLP
5000 CVE42462.65000 CLP
10000 CVE84925.30000 CLP