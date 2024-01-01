Şili pesosundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile CLP → CVE çevirin

1.000 clp
106,76 cve

1,000 CLP = 0,1068 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Cape Verde Escudosu
1 CLP0,10676 CVE
5 CLP0,53378 CVE
10 CLP1,06755 CVE
20 CLP2,13510 CVE
50 CLP5,33775 CVE
100 CLP10,67550 CVE
250 CLP26,68875 CVE
500 CLP53,37750 CVE
1000 CLP106,75500 CVE
2000 CLP213,51000 CVE
5000 CLP533,77500 CVE
10000 CLP1.067,55000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Şili Pesosu
1 CVE9,36724 CLP
5 CVE46,83620 CLP
10 CVE93,67240 CLP
20 CVE187,34480 CLP
50 CVE468,36200 CLP
100 CVE936,72400 CLP
250 CVE2.341,81000 CLP
500 CVE4.683,62000 CLP
1000 CVE9.367,24000 CLP
2000 CVE18.734,48000 CLP
5000 CVE46.836,20000 CLP
10000 CVE93.672,40000 CLP