Чилийские песо в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте CLP в CVE по реальному обменному курсу

1 000 clp
107,80 cve

$1,000 CLP = Esc0,1078 CVE

Среднерыночный курс в 04:42
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1 CLP в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11220,1148
Низкий0,10780,1078
В среднем0,11000,1107
Изменить-2.44%-0.81%
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Соотношение 1 CLP к CVE

За последние 30 дней максимальный курс CLP к CVE составил 0,1122, а минимальный — 0,1078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1100. Изменение курса CLP к CVE в процентном соотношении составило -2.44.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к CVE составил 0,1148, а минимальный — 0,1078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1107. Изменение курса CLP к CVE в процентном соотношении составило -0.81.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93223,2792,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Эскудо Кабо-Верде
1 CLP0,10780 CVE
5 CLP0,53898 CVE
10 CLP1,07795 CVE
20 CLP2,15590 CVE
50 CLP5,38975 CVE
100 CLP10,77950 CVE
250 CLP26,94875 CVE
500 CLP53,89750 CVE
1000 CLP107,79500 CVE
2000 CLP215,59000 CVE
5000 CLP538,97500 CVE
10000 CLP1 077,95000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Чилийское песо
1 CVE9,27685 CLP
5 CVE46,38425 CLP
10 CVE92,76850 CLP
20 CVE185,53700 CLP
50 CVE463,84250 CLP
100 CVE927,68500 CLP
250 CVE2 319,21250 CLP
500 CVE4 638,42500 CLP
1000 CVE9 276,85000 CLP
2000 CVE18 553,70000 CLP
5000 CVE46 384,25000 CLP
10000 CVE92 768,50000 CLP