История обменного курса чилийское песо–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс чилийское песо/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 0,108, отражая изменение в размере -1.571% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.202% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,112, и минимумом, равным 0,107, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.209% уменьшение стоимости.