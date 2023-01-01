2000 بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CLP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ clp
٢٤٠٫٧٢ cve

1.00000 CLP = 0.12036 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 13:42 UTC
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CLP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.34411.468211.671620.955218.5039
1GBP1.1694511.2633104.4881.717081.954971.1170621.6405
1USD0.925750.791578182.71071.35921.547510.884317.1301
1INR0.01119270.009570440.012090310.01643320.01870990.01069150.207109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 CLP0.12036 CVE
5 CLP0.60181 CVE
10 CLP1.20362 CVE
20 CLP2.40724 CVE
50 CLP6.01810 CVE
100 CLP12.03620 CVE
250 CLP30.09050 CVE
500 CLP60.18100 CVE
1000 CLP120.36200 CVE
2000 CLP240.72400 CVE
5000 CLP601.81000 CVE
10000 CLP1203.62000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chilean Peso
1 CVE8.30830 CLP
5 CVE41.54150 CLP
10 CVE83.08300 CLP
20 CVE166.16600 CLP
50 CVE415.41500 CLP
100 CVE830.83000 CLP
250 CVE2077.07500 CLP
500 CVE4154.15000 CLP
1000 CVE8308.30000 CLP
2000 CVE16616.60000 CLP
5000 CVE41541.50000 CLP
10000 CVE83083.00000 CLP