500 بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CLP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

500 clp
60.18 cve

1.00000 CLP = 0.12037 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 13:43 UTC
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CLP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080389.36181.468241.671390.955318.505
1GBP1.1694511.2634104.5081.717091.954671.1171821.6414
1USD0.925650.791515182.71941.35911.547150.884317.1295
1INR0.01119050.009568670.012089110.01643020.01870360.01069040.20708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Chilean Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 CLP0.12037 CVE
5 CLP0.60184 CVE
10 CLP1.20369 CVE
20 CLP2.40738 CVE
50 CLP6.01845 CVE
100 CLP12.03690 CVE
250 CLP30.09225 CVE
500 CLP60.18450 CVE
1000 CLP120.36900 CVE
2000 CLP240.73800 CVE
5000 CLP601.84500 CVE
10000 CLP1203.69000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chilean Peso
1 CVE8.30781 CLP
5 CVE41.53905 CLP
10 CVE83.07810 CLP
20 CVE166.15620 CLP
50 CVE415.39050 CLP
100 CVE830.78100 CLP
250 CVE2076.95250 CLP
500 CVE4153.90500 CLP
1000 CVE8307.81000 CLP
2000 CVE16615.62000 CLP
5000 CVE41539.05000 CLP
10000 CVE83078.10000 CLP