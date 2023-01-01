بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CLP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
538.71 kzt

1.00000 CLP = 0.53871 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
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CLP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / تنغي كازاخستاني
1 CLP0.53871 KZT
5 CLP2.69356 KZT
10 CLP5.38711 KZT
20 CLP10.77422 KZT
50 CLP26.93555 KZT
100 CLP53.87110 KZT
250 CLP134.67775 KZT
500 CLP269.35550 KZT
1000 CLP538.71100 KZT
2000 CLP1077.42200 KZT
5000 CLP2693.55500 KZT
10000 CLP5387.11000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chilean Peso
1 KZT1.85628 CLP
5 KZT9.28140 CLP
10 KZT18.56280 CLP
20 KZT37.12560 CLP
50 KZT92.81400 CLP
100 KZT185.62800 CLP
250 KZT464.07000 CLP
500 KZT928.14000 CLP
1000 KZT1856.28000 CLP
2000 KZT3712.56000 CLP
5000 KZT9281.40000 CLP
10000 KZT18562.80000 CLP