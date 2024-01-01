Şili pesosundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile CLP → KZT çevirin

1.000 clp
462,53 kzt

1,000 CLP = 0,4625 KZT

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 CLP0,46253 KZT
5 CLP2,31264 KZT
10 CLP4,62527 KZT
20 CLP9,25054 KZT
50 CLP23,12635 KZT
100 CLP46,25270 KZT
250 CLP115,63175 KZT
500 CLP231,26350 KZT
1000 CLP462,52700 KZT
2000 CLP925,05400 KZT
5000 CLP2.312,63500 KZT
10000 CLP4.625,27000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Şili Pesosu
1 KZT2,16204 CLP
5 KZT10,81020 CLP
10 KZT21,62040 CLP
20 KZT43,24080 CLP
50 KZT108,10200 CLP
100 KZT216,20400 CLP
250 KZT540,51000 CLP
500 KZT1.081,02000 CLP
1000 KZT2.162,04000 CLP
2000 KZT4.324,08000 CLP
5000 KZT10.810,20000 CLP
10000 KZT21.620,40000 CLP