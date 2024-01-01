1 Kazakistan tengesinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → CLP çevirin

1,000₸ KZT = 1,973$ CLP

19:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CLP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CLP
1 KZT → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,98721,9899
Düşük1,93101,8664
Ortalama1,96201,9320
Değişim0.11%2.15%
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1 KZT → CLP istatistikleri

KZT → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9872, en düşük 1,9310 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9620 oldu. KZT → CLP kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

KZT → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9899, en düşük 1,8664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9320 oldu. KZT → CLP kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1930,9490,7921,7051,548
1 CAD0,7110,95312,9150,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5520,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → ZAR

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KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Şili Pesosu
1 KZT1,97286 CLP
5 KZT9,86430 CLP
10 KZT19,72860 CLP
20 KZT39,45720 CLP
50 KZT98,64300 CLP
100 KZT197,28600 CLP
250 KZT493,21500 CLP
500 KZT986,43000 CLP
1000 KZT1.972,86000 CLP
2000 KZT3.945,72000 CLP
5000 KZT9.864,30000 CLP
10000 KZT19.728,60000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 CLP0,50688 KZT
5 CLP2,53439 KZT
10 CLP5,06878 KZT
20 CLP10,13756 KZT
50 CLP25,34390 KZT
100 CLP50,68780 KZT
250 CLP126,71950 KZT
500 CLP253,43900 KZT
1000 CLP506,87800 KZT
2000 CLP1.013,75600 KZT
5000 CLP2.534,39000 KZT
10000 CLP5.068,78000 KZT