Чилийские песо в казахстанские тенге

Сконвертируйте CLP в KZT по реальному обменному курсу

1 000 clp
508,50 kzt

$1,000 CLP = ₸0,5085 KZT

Среднерыночный курс в 03:34
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1 CLP в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,52420,5242
Низкий0,48780,4601
В среднем0,50660,4900
Изменить3.14%8.92%
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Соотношение 1 CLP к KZT

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KZT составил 0,5242, а минимальный — 0,4878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5066. Изменение курса CLP к KZT в процентном соотношении составило 3.14.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KZT составил 0,5242, а минимальный — 0,4601. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4900. Изменение курса CLP к KZT в процентном соотношении составило 8.92.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Казахстанский тенге
1 CLP0,50850 KZT
5 CLP2,54250 KZT
10 CLP5,08500 KZT
20 CLP10,17000 KZT
50 CLP25,42500 KZT
100 CLP50,85000 KZT
250 CLP127,12500 KZT
500 CLP254,25000 KZT
1000 CLP508,50000 KZT
2000 CLP1 017,00000 KZT
5000 CLP2 542,50000 KZT
10000 CLP5 085,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Чилийское песо
1 KZT1,96657 CLP
5 KZT9,83285 CLP
10 KZT19,66570 CLP
20 KZT39,33140 CLP
50 KZT98,32850 CLP
100 KZT196,65700 CLP
250 KZT491,64250 CLP
500 KZT983,28500 CLP
1000 KZT1 966,57000 CLP
2000 KZT3 933,14000 CLP
5000 KZT9 832,85000 CLP
10000 KZT19 665,70000 CLP