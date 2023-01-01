ألف بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CLP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
537.04 kzt

1.00000 CLP = 0.53704 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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CLP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.2691.46761.671050.954918.5275
1GBP1.1697311.2622104.4261.716781.954781.1169721.6732
1USD0.92680.792267182.73311.360151.548710.88517.171
1INR0.01120210.009576180.012087110.01644020.01871930.0106970.207547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / تنغي كازاخستاني
1 CLP0.53704 KZT
5 CLP2.68522 KZT
10 CLP5.37045 KZT
20 CLP10.74090 KZT
50 CLP26.85225 KZT
100 CLP53.70450 KZT
250 CLP134.26125 KZT
500 CLP268.52250 KZT
1000 CLP537.04500 KZT
2000 CLP1074.09000 KZT
5000 CLP2685.22500 KZT
10000 CLP5370.45000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chilean Peso
1 KZT1.86204 CLP
5 KZT9.31020 CLP
10 KZT18.62040 CLP
20 KZT37.24080 CLP
50 KZT93.10200 CLP
100 KZT186.20400 CLP
250 KZT465.51000 CLP
500 KZT931.02000 CLP
1000 KZT1862.04000 CLP
2000 KZT3724.08000 CLP
5000 KZT9310.20000 CLP
10000 KZT18620.40000 CLP