1 بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CLP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
0.54 kzt

1.00000 CLP = 0.53692 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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CLP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.26941.467821.671310.955118.5243
1GBP1.1697311.2621104.4181.71691.954931.1172121.6677
1USD0.92680.79233182.73351.360351.548950.885117.168
1INR0.0112020.00957690.01208710.01644260.01872210.01069820.20751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / تنغي كازاخستاني
1 CLP0.53692 KZT
5 CLP2.68460 KZT
10 CLP5.36920 KZT
20 CLP10.73840 KZT
50 CLP26.84600 KZT
100 CLP53.69200 KZT
250 CLP134.23000 KZT
500 CLP268.46000 KZT
1000 CLP536.92000 KZT
2000 CLP1073.84000 KZT
5000 CLP2684.60000 KZT
10000 CLP5369.20000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chilean Peso
1 KZT1.86248 CLP
5 KZT9.31240 CLP
10 KZT18.62480 CLP
20 KZT37.24960 CLP
50 KZT93.12400 CLP
100 KZT186.24800 CLP
250 KZT465.62000 CLP
500 KZT931.24000 CLP
1000 KZT1862.48000 CLP
2000 KZT3724.96000 CLP
5000 KZT9312.40000 CLP
10000 KZT18624.80000 CLP