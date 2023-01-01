فرنك سويسري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CHF إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
526353 kzt

1.00000 CHF = 526.35300 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / تنغي كازاخستاني
1 CHF526.35300 KZT
5 CHF2631.76500 KZT
10 CHF5263.53000 KZT
20 CHF10527.06000 KZT
50 CHF26317.65000 KZT
100 CHF52635.30000 KZT
250 CHF131588.25000 KZT
500 CHF263176.50000 KZT
1000 CHF526353.00000 KZT
2000 CHF1052706.00000 KZT
5000 CHF2631765.00000 KZT
10000 CHF5263530.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الفرنك السويسري
1 KZT0.00190 CHF
5 KZT0.00950 CHF
10 KZT0.01900 CHF
20 KZT0.03800 CHF
50 KZT0.09499 CHF
100 KZT0.18999 CHF
250 KZT0.47496 CHF
500 KZT0.94993 CHF
1000 KZT1.89986 CHF
2000 KZT3.79972 CHF
5000 KZT9.49930 CHF
10000 KZT18.99860 CHF