بيزو تشيلي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل CLP إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
7.85 bob

1.00000 CLP = 0.00785 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Bolivian Boliviano
1 CLP0.00785 BOB
5 CLP0.03925 BOB
10 CLP0.07851 BOB
20 CLP0.15702 BOB
50 CLP0.39254 BOB
100 CLP0.78508 BOB
250 CLP1.96270 BOB
500 CLP3.92540 BOB
1000 CLP7.85080 BOB
2000 CLP15.70160 BOB
5000 CLP39.25400 BOB
10000 CLP78.50800 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Chilean Peso
1 BOB127.37600 CLP
5 BOB636.88000 CLP
10 BOB1273.76000 CLP
20 BOB2547.52000 CLP
50 BOB6368.80000 CLP
100 BOB12737.60000 CLP
250 BOB31844.00000 CLP
500 BOB63688.00000 CLP
1000 BOB127376.00000 CLP
2000 BOB254752.00000 CLP
5000 BOB636880.00000 CLP
10000 BOB1273760.00000 CLP