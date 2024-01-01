Чилийские песо в боливийские боливиано

Сконвертируйте CLP в BOB по реальному обменному курсу

1 000 clp
7,33 bob

$1,000 CLP = Bs0,007331 BOB

Среднерыночный курс в 23:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00760,0078
Низкий0,00720,0072
В среднем0,00740,0075
Изменить-0.66%1.72%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к BOB

За последние 30 дней максимальный курс CLP к BOB составил 0,0076, а минимальный — 0,0072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0074. Изменение курса CLP к BOB в процентном соотношении составило -0.66.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к BOB составил 0,0078, а минимальный — 0,0072. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0075. Изменение курса CLP к BOB в процентном соотношении составило 1.72.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9881,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2812,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Боливийский боливиано
1 CLP0,00733 BOB
5 CLP0,03665 BOB
10 CLP0,07331 BOB
20 CLP0,14662 BOB
50 CLP0,36655 BOB
100 CLP0,73309 BOB
250 CLP1,83273 BOB
500 CLP3,66546 BOB
1000 CLP7,33091 BOB
2000 CLP14,66182 BOB
5000 CLP36,65455 BOB
10000 CLP73,30910 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Чилийское песо
1 BOB136,40900 CLP
5 BOB682,04500 CLP
10 BOB1 364,09000 CLP
20 BOB2 728,18000 CLP
50 BOB6 820,45000 CLP
100 BOB13 640,90000 CLP
250 BOB34 102,25000 CLP
500 BOB68 204,50000 CLP
1000 BOB136 409,00000 CLP
2000 BOB272 818,00000 CLP
5000 BOB682 045,00000 CLP
10000 BOB1 364 090,00000 CLP