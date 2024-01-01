Чешские кроны в боливийские боливиано

Сконвертируйте CZK в BOB по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Bs0,2939 BOB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BOB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BOB
1 CZK в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,29860,3091
Низкий0,29320,2932
В среднем0,29650,3020
Изменение-1.57%-1.83%
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Соотношение 1 CZK к BOB

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BOB составил 0,2986, а минимальный — 0,2932. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2965. Изменение курса CZK к BOB в процентном соотношении составило -1.57.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BOB составил 0,3091, а минимальный — 0,2932. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3020. Изменение курса CZK к BOB в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Боливийский боливиано
1 CZK0,29389 BOB
5 CZK1,46945 BOB
10 CZK2,93890 BOB
20 CZK5,87780 BOB
50 CZK14,69450 BOB
100 CZK29,38900 BOB
250 CZK73,47250 BOB
500 CZK146,94500 BOB
1000 CZK293,89000 BOB
2000 CZK587,78000 BOB
5000 CZK1 469,45000 BOB
10000 CZK2 938,90000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Чешская крона
1 BOB3,40263 CZK
5 BOB17,01315 CZK
10 BOB34,02630 CZK
20 BOB68,05260 CZK
50 BOB170,13150 CZK
100 BOB340,26300 CZK
250 BOB850,65750 CZK
500 BOB1 701,31500 CZK
1000 BOB3 402,63000 CZK
2000 BOB6 805,26000 CZK
5000 BOB17 013,15000 CZK
10000 BOB34 026,30000 CZK