История обменного курса чешская крона–боливийские боливиано

Обменный курс чешские кроны/боливийские боливиано сейчас составляет 0,294, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.809% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,299, и минимумом, равным 0,291, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.