روبية إندونيسية إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل IDR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
450.41 bob

1.00000 IDR = 0.00045 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 12:41 UTC
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IDR إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bolivian Boliviano
1 IDR0.00045 BOB
5 IDR0.00225 BOB
10 IDR0.00450 BOB
20 IDR0.00901 BOB
50 IDR0.02252 BOB
100 IDR0.04504 BOB
250 IDR0.11260 BOB
500 IDR0.22520 BOB
1000 IDR0.45041 BOB
2000 IDR0.90081 BOB
5000 IDR2.25203 BOB
10000 IDR4.50407 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الإندونيسية
1 BOB2220.22000 IDR
5 BOB11101.10000 IDR
10 BOB22202.20000 IDR
20 BOB44404.40000 IDR
50 BOB111011.00000 IDR
100 BOB222022.00000 IDR
250 BOB555055.00000 IDR
500 BOB1110110.00000 IDR
1000 BOB2220220.00000 IDR
2000 BOB4440440.00000 IDR
5000 BOB11101100.00000 IDR
10000 BOB22202200.00000 IDR