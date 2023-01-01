10 بوليفيانو بوليفي إلى روبية إندونيسية

تحويل BOB إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bob
٢٢٬٠٠٧٫٢٠ idr

1.00000 BOB = 2200.72000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077289.08141.464671.669950.954118.3935
1GBP1.1686311.25885104.1031.711661.951551.1149921.4952
1USD0.928350.794376182.69721.35971.550270.885717.0753
1INR0.01122570.009605840.012092310.01644190.01874630.01071020.20648

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الإندونيسية
1 BOB2200.72000 IDR
5 BOB11003.60000 IDR
10 BOB22007.20000 IDR
20 BOB44014.40000 IDR
50 BOB110036.00000 IDR
100 BOB220072.00000 IDR
250 BOB550180.00000 IDR
500 BOB1100360.00000 IDR
1000 BOB2200720.00000 IDR
2000 BOB4401440.00000 IDR
5000 BOB11003600.00000 IDR
10000 BOB22007200.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bolivian Boliviano
1 IDR0.00045 BOB
5 IDR0.00227 BOB
10 IDR0.00454 BOB
20 IDR0.00909 BOB
50 IDR0.02272 BOB
100 IDR0.04544 BOB
250 IDR0.11360 BOB
500 IDR0.22720 BOB
1000 IDR0.45440 BOB
2000 IDR0.90879 BOB
5000 IDR2.27198 BOB
10000 IDR4.54396 BOB