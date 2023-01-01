يوان صيني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل CNY إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
949.53 bob

1.00000 CNY = 0.94953 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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CNY إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bolivian Boliviano
1 CNY0.94953 BOB
5 CNY4.74766 BOB
10 CNY9.49532 BOB
20 CNY18.99064 BOB
50 CNY47.47660 BOB
100 CNY94.95320 BOB
250 CNY237.38300 BOB
500 CNY474.76600 BOB
1000 CNY949.53200 BOB
2000 CNY1899.06400 BOB
5000 CNY4747.66000 BOB
10000 CNY9495.32000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Chinese Yuan RMB
1 BOB1.05315 CNY
5 BOB5.26575 CNY
10 BOB10.53150 CNY
20 BOB21.06300 CNY
50 BOB52.65750 CNY
100 BOB105.31500 CNY
250 BOB263.28750 CNY
500 BOB526.57500 CNY
1000 BOB1053.15000 CNY
2000 BOB2106.30000 CNY
5000 BOB5265.75000 CNY
10000 BOB10531.50000 CNY