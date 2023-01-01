روبية هندية إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل INR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٨٣٦٫٣٠ bob

1.00000 INR = 0.08363 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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INR إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bolivian Boliviano
1 INR0.08363 BOB
5 INR0.41815 BOB
10 INR0.83630 BOB
20 INR1.67260 BOB
50 INR4.18149 BOB
100 INR8.36298 BOB
250 INR20.90745 BOB
500 INR41.81490 BOB
1000 INR83.62980 BOB
2000 INR167.25960 BOB
5000 INR418.14900 BOB
10000 INR836.29800 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الهندية
1 BOB11.95750 INR
5 BOB59.78750 INR
10 BOB119.57500 INR
20 BOB239.15000 INR
50 BOB597.87500 INR
100 BOB1195.75000 INR
250 BOB2989.37500 INR
500 BOB5978.75000 INR
1000 BOB11957.50000 INR
2000 BOB23915.00000 INR
5000 BOB59787.50000 INR
10000 BOB119575.00000 INR