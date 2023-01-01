1 بوليفيانو بوليفي إلى روبية هندية

تحويل BOB إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1 bob
11.94 inr

1.00000 BOB = 11.94180 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077589.10621.464971.670150.954218.397
1GBP1.1684311.259104.1161.711741.951481.1149121.4959
1USD0.928050.794281182.69721.35961.550030.885617.0738
1INR0.01122260.009604690.012092310.01644070.01874340.01070890.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الهندية
1 BOB11.94180 INR
5 BOB59.70900 INR
10 BOB119.41800 INR
20 BOB238.83600 INR
50 BOB597.09000 INR
100 BOB1194.18000 INR
250 BOB2985.45000 INR
500 BOB5970.90000 INR
1000 BOB11941.80000 INR
2000 BOB23883.60000 INR
5000 BOB59709.00000 INR
10000 BOB119418.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Bolivian Boliviano
1 INR0.08374 BOB
5 INR0.41870 BOB
10 INR0.83739 BOB
20 INR1.67478 BOB
50 INR4.18696 BOB
100 INR8.37392 BOB
250 INR20.93480 BOB
500 INR41.86960 BOB
1000 INR83.73920 BOB
2000 INR167.47840 BOB
5000 INR418.69600 BOB
10000 INR837.39200 BOB