بيزو تشيلي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CLP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٩٤٫٠٦ btn

1.00000 CLP = 0.09406 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / نغولتروم بوتاني
1 CLP0.09406 BTN
5 CLP0.47032 BTN
10 CLP0.94064 BTN
20 CLP1.88128 BTN
50 CLP4.70321 BTN
100 CLP9.40642 BTN
250 CLP23.51605 BTN
500 CLP47.03210 BTN
1000 CLP94.06420 BTN
2000 CLP188.12840 BTN
5000 CLP470.32100 BTN
10000 CLP940.64200 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Chilean Peso
1 BTN10.63100 CLP
5 BTN53.15500 CLP
10 BTN106.31000 CLP
20 BTN212.62000 CLP
50 BTN531.55000 CLP
100 BTN1063.10000 CLP
250 BTN2657.75000 CLP
500 BTN5315.50000 CLP
1000 BTN10631.00000 CLP
2000 BTN21262.00000 CLP
5000 BTN53155.00000 CLP
10000 BTN106310.00000 CLP