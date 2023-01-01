10 بيزو تشيلي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CLP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
0.97 btn

1.00000 CLP = 0.09718 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
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CLP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.0801589.33871.468141.671540.9551518.4837
1GBP1.1695911.2633104.4871.717081.954971.1171321.6178
1USD0.925750.791578182.70951.35921.547510.884317.1122
1INR0.01119340.009570580.012090510.01643340.01871020.01069160.206895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / نغولتروم بوتاني
1 CLP0.09718 BTN
5 CLP0.48589 BTN
10 CLP0.97178 BTN
20 CLP1.94356 BTN
50 CLP4.85889 BTN
100 CLP9.71779 BTN
250 CLP24.29447 BTN
500 CLP48.58895 BTN
1000 CLP97.17790 BTN
2000 CLP194.35580 BTN
5000 CLP485.88950 BTN
10000 CLP971.77900 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Chilean Peso
1 BTN10.29040 CLP
5 BTN51.45200 CLP
10 BTN102.90400 CLP
20 BTN205.80800 CLP
50 BTN514.52000 CLP
100 BTN1029.04000 CLP
250 BTN2572.60000 CLP
500 BTN5145.20000 CLP
1000 BTN10290.40000 CLP
2000 BTN20580.80000 CLP
5000 BTN51452.00000 CLP
10000 BTN102904.00000 CLP