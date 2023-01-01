بيزو تشيلي إلى متكال موزمبيقي

تحويل CLP إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٧٢٫٣٢ mzn

1.00000 CLP = 0.07232 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:2 UTC
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CLP إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065388.56321.437521.661420.9644518.2052
1GBP1.155211.23065102.3091.660641.919291.1141321.0309
1USD0.93870.812579183.13451.34941.559580.905417.0893
1INR0.01129140.009774270.012028710.01623150.01875970.01089080.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / ميثامبيكان
1 CLP0.07232 MZN
5 CLP0.36161 MZN
10 CLP0.72321 MZN
20 CLP1.44643 MZN
50 CLP3.61607 MZN
100 CLP7.23213 MZN
250 CLP18.08033 MZN
500 CLP36.16065 MZN
1000 CLP72.32130 MZN
2000 CLP144.64260 MZN
5000 CLP361.60650 MZN
10000 CLP723.21300 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Chilean Peso
1 MZN13.82720 CLP
5 MZN69.13600 CLP
10 MZN138.27200 CLP
20 MZN276.54400 CLP
50 MZN691.36000 CLP
100 MZN1382.72000 CLP
250 MZN3456.80000 CLP
500 MZN6913.60000 CLP
1000 MZN13827.20000 CLP
2000 MZN27654.40000 CLP
5000 MZN69136.00000 CLP
10000 MZN138272.00000 CLP