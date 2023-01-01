دولار أسترالي إلى متكال موزمبيقي

تحويل AUD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
40985.20 mzn

1.00000 AUD = 40.98520 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ميثامبيكان
1 AUD40.98520 MZN
5 AUD204.92600 MZN
10 AUD409.85200 MZN
20 AUD819.70400 MZN
50 AUD2049.26000 MZN
100 AUD4098.52000 MZN
250 AUD10246.30000 MZN
500 AUD20492.60000 MZN
1000 AUD40985.20000 MZN
2000 AUD81970.40000 MZN
5000 AUD204926.00000 MZN
10000 AUD409852.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار أسترالي
1 MZN0.02440 AUD
5 MZN0.12200 AUD
10 MZN0.24399 AUD
20 MZN0.48798 AUD
50 MZN1.21995 AUD
100 MZN2.43990 AUD
250 MZN6.09975 AUD
500 MZN12.19950 AUD
1000 MZN24.39900 AUD
2000 MZN48.79800 AUD
5000 MZN121.99500 AUD
10000 MZN243.99000 AUD