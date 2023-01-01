يورو إلى متكال موزمبيقي

تحويل EUR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٦٧٬٨٨٥٫٣٠ mzn

1.00000 EUR = 67.88530 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ميثامبيكان
1 EUR67.88530 MZN
5 EUR339.42650 MZN
10 EUR678.85300 MZN
20 EUR1357.70600 MZN
50 EUR3394.26500 MZN
100 EUR6788.53000 MZN
250 EUR16971.32500 MZN
500 EUR33942.65000 MZN
1000 EUR67885.30000 MZN
2000 EUR135770.60000 MZN
5000 EUR339426.50000 MZN
10000 EUR678853.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / اليورو
1 MZN0.01473 EUR
5 MZN0.07365 EUR
10 MZN0.14731 EUR
20 MZN0.29461 EUR
50 MZN0.73653 EUR
100 MZN1.47307 EUR
250 MZN3.68267 EUR
500 MZN7.36535 EUR
1000 MZN14.73070 EUR
2000 MZN29.46140 EUR
5000 MZN73.65350 EUR
10000 MZN147.30700 EUR