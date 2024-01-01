20 متكال موزمبيقي إلى يورو

تحويل MZN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
0.29 eur

1.00000 MZN = 0.01439 EUR

Mid-market exchange rate at 00:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856351.0845589.84771.469621.660750.95760518.4487
1 GBP1.1677511.2665104.9211.716171.939361.1182421.5438
1 USD0.9220.789578182.84331.355051.531280.8829517.0105
1 INR0.01112990.009530980.01207110.01635680.0184840.01065810.205333

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / اليورو
1 MZN0.01439 EUR
5 MZN0.07197 EUR
10 MZN0.14394 EUR
20 MZN0.28788 EUR
50 MZN0.71971 EUR
100 MZN1.43941 EUR
250 MZN3.59852 EUR
500 MZN7.19705 EUR
1000 MZN14.39410 EUR
2000 MZN28.78820 EUR
5000 MZN71.97050 EUR
10000 MZN143.94100 EUR
معدلات التحويل اليورو / ميثامبيكان
1 EUR69.47290 MZN
5 EUR347.36450 MZN
10 EUR694.72900 MZN
20 EUR1389.45800 MZN
50 EUR3473.64500 MZN
100 EUR6947.29000 MZN
250 EUR17368.22500 MZN
500 EUR34736.45000 MZN
1000 EUR69472.90000 MZN
2000 EUR138945.80000 MZN
5000 EUR347364.50000 MZN
10000 EUR694729.00000 MZN