متكال موزمبيقي إلى يورو

تحويل MZN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٤٫٧٠ eur

1.00000 MZN = 0.01470 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:7 UTC
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MZN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661760.964518.363
1GBP1.15311.2292102.181.656591.915981.1120721.1724
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558720.904817.2245
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875110.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ميثامبيكان / اليورو
1 MZN0.01470 EUR
5 MZN0.07348 EUR
10 MZN0.14695 EUR
20 MZN0.29391 EUR
50 MZN0.73477 EUR
100 MZN1.46953 EUR
250 MZN3.67382 EUR
500 MZN7.34765 EUR
1000 MZN14.69530 EUR
2000 MZN29.39060 EUR
5000 MZN73.47650 EUR
10000 MZN146.95300 EUR
معدلات التحويل اليورو / ميثامبيكان
1 EUR68.04920 MZN
5 EUR340.24600 MZN
10 EUR680.49200 MZN
20 EUR1360.98400 MZN
50 EUR3402.46000 MZN
100 EUR6804.92000 MZN
250 EUR17012.30000 MZN
500 EUR34024.60000 MZN
1000 EUR68049.20000 MZN
2000 EUR136098.40000 MZN
5000 EUR340246.00000 MZN
10000 EUR680492.00000 MZN