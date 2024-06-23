تحويل EUR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى متكال موزمبيقي

1,000 eur
68,077.10 mzn

€1.000 EUR = MT68.08 MZN

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ميثامبيكان
1 EUR٦٨٫٠٧٧١٠ MZN
5 EUR٣٤٠٫٣٨٥٥٠ MZN
10 EUR٦٨٠٫٧٧١٠٠ MZN
20 EUR١٬٣٦١٫٥٤٢٠٠ MZN
50 EUR٣٬٤٠٣٫٨٥٥٠٠ MZN
100 EUR٦٬٨٠٧٫٧١٠٠٠ MZN
250 EUR١٧٬٠١٩٫٢٧٥٠٠ MZN
500 EUR٣٤٬٠٣٨٫٥٥٠٠٠ MZN
1000 EUR٦٨٬٠٧٧٫١٠٠٠٠ MZN
2000 EUR١٣٦٬١٥٤٫٢٠٠٠٠ MZN
5000 EUR٣٤٠٬٣٨٥٫٥٠٠٠٠ MZN
10000 EUR٦٨٠٬٧٧١٫٠٠٠٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / اليورو
1 MZN٠٫٠١٤٦٩ EUR
5 MZN٠٫٠٧٣٤٥ EUR
10 MZN٠٫١٤٦٨٩ EUR
20 MZN٠٫٢٩٣٧٨ EUR
50 MZN٠٫٧٣٤٤٦ EUR
100 MZN١٫٤٦٨٩٢ EUR
250 MZN٣٫٦٧٢٣٠ EUR
500 MZN٧٫٣٤٤٦٠ EUR
1000 MZN١٤٫٦٨٩٢٠ EUR
2000 MZN٢٩٫٣٧٨٤٠ EUR
5000 MZN٧٣٫٤٤٦٠٠ EUR
10000 MZN١٤٦٫٨٩٢٠٠ EUR