متكال موزمبيقي إلى دولار أمريكي

تحويل MZN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٥٫٦٧ usd

1.00000 MZN = 0.01567 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.66150.9645518.3636
1GBP1.15311.2291102.1711.65641.915531.1121321.1712
1USD0.9380.813603183.1271.347651.558480.9047517.225
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621190.01874820.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار أمريكي
1 MZN0.01567 USD
5 MZN0.07833 USD
10 MZN0.15667 USD
20 MZN0.31333 USD
50 MZN0.78333 USD
100 MZN1.56666 USD
250 MZN3.91665 USD
500 MZN7.83330 USD
1000 MZN15.66660 USD
2000 MZN31.33320 USD
5000 MZN78.33300 USD
10000 MZN156.66600 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ميثامبيكان
1 USD63.83000 MZN
5 USD319.15000 MZN
10 USD638.30000 MZN
20 USD1276.60000 MZN
50 USD3191.50000 MZN
100 USD6383.00000 MZN
250 USD15957.50000 MZN
500 USD31915.00000 MZN
1000 USD63830.00000 MZN
2000 USD127660.00000 MZN
5000 USD319150.00000 MZN
10000 USD638300.00000 MZN