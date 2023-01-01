متكال موزمبيقي إلى روبية هندية

تحويل MZN إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٬٣٠٢٫٣٢ inr

1.00000 MZN = 1.30232 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661760.9646518.3627
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915911.1122421.1711
1USD0.9380.81357183.1271.347751.558720.9048517.2242
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875110.01088520.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الروبية الهندية
1 MZN1.30232 INR
5 MZN6.51160 INR
10 MZN13.02320 INR
20 MZN26.04640 INR
50 MZN65.11600 INR
100 MZN130.23200 INR
250 MZN325.58000 INR
500 MZN651.16000 INR
1000 MZN1302.32000 INR
2000 MZN2604.64000 INR
5000 MZN6511.60000 INR
10000 MZN13023.20000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ميثامبيكان
1 INR0.76786 MZN
5 INR3.83930 MZN
10 INR7.67861 MZN
20 INR15.35722 MZN
50 INR38.39305 MZN
100 INR76.78610 MZN
250 INR191.96525 MZN
500 INR383.93050 MZN
1000 INR767.86100 MZN
2000 INR1535.72200 MZN
5000 INR3839.30500 MZN
10000 INR7678.61000 MZN