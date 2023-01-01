متكال موزمبيقي إلى دولار أسترالي

تحويل MZN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٢٤٫٤٢ aud

1.00000 MZN = 0.02442 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:5 UTC
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MZN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.9646518.3639
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.915611.1121821.1715
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558480.904817.2245
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01874820.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار أسترالي
1 MZN0.02442 AUD
5 MZN0.12208 AUD
10 MZN0.24416 AUD
20 MZN0.48832 AUD
50 MZN1.22080 AUD
100 MZN2.44161 AUD
250 MZN6.10403 AUD
500 MZN12.20805 AUD
1000 MZN24.41610 AUD
2000 MZN48.83220 AUD
5000 MZN122.08050 AUD
10000 MZN244.16100 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ميثامبيكان
1 AUD40.95650 MZN
5 AUD204.78250 MZN
10 AUD409.56500 MZN
20 AUD819.13000 MZN
50 AUD2047.82500 MZN
100 AUD4095.65000 MZN
250 AUD10239.12500 MZN
500 AUD20478.25000 MZN
1000 AUD40956.50000 MZN
2000 AUD81913.00000 MZN
5000 AUD204782.50000 MZN
10000 AUD409565.00000 MZN