تحويل USD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى متكال موزمبيقي

5 usd
318.33 mzn

$1.000 USD = MT63.67 MZN

Mid-market exchange rate at 19:26
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.65111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9460.955116.55210.6830.5785.29913.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ميثامبيكان
1 USD٦٣٫٦٦٥١٠ MZN
5 USD٣١٨٫٣٢٥٥٠ MZN
10 USD٦٣٦٫٦٥١٠٠ MZN
20 USD١٬٢٧٣٫٣٠٢٠٠ MZN
50 USD٣٬١٨٣٫٢٥٥٠٠ MZN
100 USD٦٬٣٦٦٫٥١٠٠٠ MZN
250 USD١٥٬٩١٦٫٢٧٥٠٠ MZN
500 USD٣١٬٨٣٢٫٥٥٠٠٠ MZN
1000 USD٦٣٬٦٦٥٫١٠٠٠٠ MZN
2000 USD١٢٧٬٣٣٠٫٢٠٠٠٠ MZN
5000 USD٣١٨٬٣٢٥٫٥٠٠٠٠ MZN
10000 USD٦٣٦٬٦٥١٫٠٠٠٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار أمريكي
1 MZN٠٫٠١٥٧١ USD
5 MZN٠٫٠٧٨٥٤ USD
10 MZN٠٫١٥٧٠٧ USD
20 MZN٠٫٣١٤١٤ USD
50 MZN٠٫٧٨٥٣٦ USD
100 MZN١٫٥٧٠٧٢ USD
250 MZN٣٫٩٢٦٨٠ USD
500 MZN٧٫٨٥٣٦٠ USD
1000 MZN١٥٫٧٠٧٢٠ USD
2000 MZN٣١٫٤١٤٤٠ USD
5000 MZN٧٨٫٥٣٦٠٠ USD
10000 MZN١٥٧٫٠٧٢٠٠ USD