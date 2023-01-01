دولار أمريكي إلى متكال موزمبيقي

تحويل USD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٦٣٬٨٢٠ mzn

1.00000 USD = 63.82000 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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USD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / ميثامبيكان
1 USD63.82000 MZN
5 USD319.10000 MZN
10 USD638.20000 MZN
20 USD1276.40000 MZN
50 USD3191.00000 MZN
100 USD6382.00000 MZN
250 USD15955.00000 MZN
500 USD31910.00000 MZN
1000 USD63820.00000 MZN
2000 USD127640.00000 MZN
5000 USD319100.00000 MZN
10000 USD638200.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار أمريكي
1 MZN0.01567 USD
5 MZN0.07835 USD
10 MZN0.15669 USD
20 MZN0.31338 USD
50 MZN0.78345 USD
100 MZN1.56691 USD
250 MZN3.91727 USD
500 MZN7.83455 USD
1000 MZN15.66910 USD
2000 MZN31.33820 USD
5000 MZN78.34550 USD
10000 MZN156.69100 USD