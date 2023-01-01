دولار هونغ كونغ إلى متكال موزمبيقي

تحويل HKD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
8161.46 mzn

1.00000 HKD = 8.16146 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:29 UTC
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HKD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065388.56011.437521.661680.9641518.3077
1GBP1.1528711.228102.0861.657061.915461.1115421.1038
1USD0.93870.814332183.13161.34941.559820.9051517.1855
1INR0.01129180.00979570.012029110.01623210.01876330.01088820.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ميثامبيكان
100 HKD816.14600 MZN
200 HKD1632.29200 MZN
300 HKD2448.43800 MZN
500 HKD4080.73000 MZN
1000 HKD8161.46000 MZN
2000 HKD16322.92000 MZN
2500 HKD20403.65000 MZN
3000 HKD24484.38000 MZN
4000 HKD32645.84000 MZN
5000 HKD40807.30000 MZN
10000 HKD81614.60000 MZN
20000 HKD163229.20000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار هونغ كونغ
1 MZN0.12253 HKD
5 MZN0.61264 HKD
10 MZN1.22527 HKD
20 MZN2.45054 HKD
50 MZN6.12635 HKD
100 MZN12.25270 HKD
250 MZN30.63175 HKD
500 MZN61.26350 HKD
1000 MZN122.52700 HKD
2000 MZN245.05400 HKD
5000 MZN612.63500 HKD
10000 MZN1225.27000 HKD