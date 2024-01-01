10 متكال موزمبيقي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MZN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

10 mzn
1.22 hkd

1.00000 MZN = 0.12221 HKD

Mid-market exchange rate at 01:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563751.0843589.83371.469671.660950.95763518.446
1 GBP1.1677111.26625104.9031.716211.939571.1182421.5403
1 USD0.92220.789733182.84571.355351.531750.8831517.0111
1 INR0.01113170.009532580.012070610.01635990.01848910.01066020.205335

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار هونغ كونغ
1 MZN0.12221 HKD
5 MZN0.61103 HKD
10 MZN1.22207 HKD
20 MZN2.44414 HKD
50 MZN6.11035 HKD
100 MZN12.22070 HKD
250 MZN30.55175 HKD
500 MZN61.10350 HKD
1000 MZN122.20700 HKD
2000 MZN244.41400 HKD
5000 MZN611.03500 HKD
10000 MZN1222.07000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ميثامبيكان
100 HKD818.28400 MZN
200 HKD1636.56800 MZN
300 HKD2454.85200 MZN
500 HKD4091.42000 MZN
1000 HKD8182.84000 MZN
2000 HKD16365.68000 MZN
2500 HKD20457.10000 MZN
3000 HKD24548.52000 MZN
4000 HKD32731.36000 MZN
5000 HKD40914.20000 MZN
10000 HKD81828.40000 MZN
20000 HKD163656.80000 MZN