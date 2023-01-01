شيكل إسرائيلي جديد إلى متكال موزمبيقي

تحويل ILS إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٦٬٧٢٨٫٣٠ mzn

1.00000 ILS = 16.72830 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ميثامبيكان
1 ILS16.72830 MZN
5 ILS83.64150 MZN
10 ILS167.28300 MZN
20 ILS334.56600 MZN
50 ILS836.41500 MZN
100 ILS1672.83000 MZN
250 ILS4182.07500 MZN
500 ILS8364.15000 MZN
1000 ILS16728.30000 MZN
2000 ILS33456.60000 MZN
5000 ILS83641.50000 MZN
10000 ILS167283.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Israeli New Sheqel
1 MZN0.05978 ILS
5 MZN0.29890 ILS
10 MZN0.59779 ILS
20 MZN1.19558 ILS
50 MZN2.98896 ILS
100 MZN5.97791 ILS
250 MZN14.94477 ILS
500 MZN29.88955 ILS
1000 MZN59.77910 ILS
2000 MZN119.55820 ILS
5000 MZN298.89550 ILS
10000 MZN597.79100 ILS