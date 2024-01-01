ألف متكال موزمبيقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MZN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mzn
55.40 ils

1.00000 MZN = 0.05540 ILS

Mid-market exchange rate at 01:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.084389.8311.469821.661640.95768518.4442
1 GBP1.1676911.2661104.8931.716261.940231.1182821.5366
1 USD0.922250.789827182.8471.355551.532450.8832517.0102
1 INR0.0111320.009533560.012070410.01636210.01849730.01066120.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Israeli New Sheqel
1 MZN0.05540 ILS
5 MZN0.27698 ILS
10 MZN0.55397 ILS
20 MZN1.10794 ILS
50 MZN2.76984 ILS
100 MZN5.53968 ILS
250 MZN13.84920 ILS
500 MZN27.69840 ILS
1000 MZN55.39680 ILS
2000 MZN110.79360 ILS
5000 MZN276.98400 ILS
10000 MZN553.96800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ميثامبيكان
1 ILS18.05160 MZN
5 ILS90.25800 MZN
10 ILS180.51600 MZN
20 ILS361.03200 MZN
50 ILS902.58000 MZN
100 ILS1805.16000 MZN
250 ILS4512.90000 MZN
500 ILS9025.80000 MZN
1000 ILS18051.60000 MZN
2000 ILS36103.20000 MZN
5000 ILS90258.00000 MZN
10000 ILS180516.00000 MZN