فرنك سويسري إلى متكال موزمبيقي

تحويل CHF إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٧٠٬٩٣٤٫٨٠ mzn

1.00000 CHF = 70.93480 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MZN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ميثامبيكان
1 CHF70.93480 MZN
5 CHF354.67400 MZN
10 CHF709.34800 MZN
20 CHF1418.69600 MZN
50 CHF3546.74000 MZN
100 CHF7093.48000 MZN
250 CHF17733.70000 MZN
500 CHF35467.40000 MZN
1000 CHF70934.80000 MZN
2000 CHF141869.60000 MZN
5000 CHF354674.00000 MZN
10000 CHF709348.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الفرنك السويسري
1 MZN0.01410 CHF
5 MZN0.07049 CHF
10 MZN0.14098 CHF
20 MZN0.28195 CHF
50 MZN0.70488 CHF
100 MZN1.40975 CHF
250 MZN3.52438 CHF
500 MZN7.04875 CHF
1000 MZN14.09750 CHF
2000 MZN28.19500 CHF
5000 MZN70.48750 CHF
10000 MZN140.97500 CHF