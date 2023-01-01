يوان صيني إلى متكال موزمبيقي

تحويل CNY إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
8747.12 mzn

1.00000 CNY = 8.74712 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ميثامبيكان
1 CNY8.74712 MZN
5 CNY43.73560 MZN
10 CNY87.47120 MZN
20 CNY174.94240 MZN
50 CNY437.35600 MZN
100 CNY874.71200 MZN
250 CNY2186.78000 MZN
500 CNY4373.56000 MZN
1000 CNY8747.12000 MZN
2000 CNY17494.24000 MZN
5000 CNY43735.60000 MZN
10000 CNY87471.20000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Chinese Yuan RMB
1 MZN0.11432 CNY
5 MZN0.57161 CNY
10 MZN1.14323 CNY
20 MZN2.28646 CNY
50 MZN5.71615 CNY
100 MZN11.43230 CNY
250 MZN28.58075 CNY
500 MZN57.16150 CNY
1000 MZN114.32300 CNY
2000 MZN228.64600 CNY
5000 MZN571.61500 CNY
10000 MZN1143.23000 CNY