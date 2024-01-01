100 متكال موزمبيقي إلى يوان صيني

تحويل MZN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100 mzn
11.23 cny

1.00000 MZN = 0.11235 CNY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564651.0847589.86261.469571.660160.95759518.4525
1 GBP1.1675911.26655104.9231.715861.93841.1180821.545
1 USD0.92190.789546182.84181.354751.530460.882817.0108
1 INR0.01112810.009530770.012071210.01635350.01847440.01065650.205341

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Chinese Yuan RMB
1 MZN0.11235 CNY
5 MZN0.56175 CNY
10 MZN1.12349 CNY
20 MZN2.24698 CNY
50 MZN5.61745 CNY
100 MZN11.23490 CNY
250 MZN28.08725 CNY
500 MZN56.17450 CNY
1000 MZN112.34900 CNY
2000 MZN224.69800 CNY
5000 MZN561.74500 CNY
10000 MZN1123.49000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ميثامبيكان
1 CNY8.90081 MZN
5 CNY44.50405 MZN
10 CNY89.00810 MZN
20 CNY178.01620 MZN
50 CNY445.04050 MZN
100 CNY890.08100 MZN
250 CNY2225.20250 MZN
500 CNY4450.40500 MZN
1000 CNY8900.81000 MZN
2000 CNY17801.62000 MZN
5000 CNY44504.05000 MZN
10000 CNY89008.10000 MZN