Çin yuanından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile CNY → MZN çevirin

1.000 cny
8.869,10 mzn

1,000 CNY = 8,869 MZN

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çin yuanından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

CNY → USD

CNY → HKD

CNY → CAD

CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Mozambik Metikali
1 CNY8,86910 MZN
5 CNY44,34550 MZN
10 CNY88,69100 MZN
20 CNY177,38200 MZN
50 CNY443,45500 MZN
100 CNY886,91000 MZN
250 CNY2.217,27500 MZN
500 CNY4.434,55000 MZN
1000 CNY8.869,10000 MZN
2000 CNY17.738,20000 MZN
5000 CNY44.345,50000 MZN
10000 CNY88.691,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Çin Yuanı RMB
1 MZN0,11275 CNY
5 MZN0,56376 CNY
10 MZN1,12751 CNY
20 MZN2,25502 CNY
50 MZN5,63755 CNY
100 MZN11,27510 CNY
250 MZN28,18775 CNY
500 MZN56,37550 CNY
1000 MZN112,75100 CNY
2000 MZN225,50200 CNY
5000 MZN563,75500 CNY
10000 MZN1.127,51000 CNY