Norveç kronundan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile NOK → MZN çevirin

1.000 nok
6.070,72 mzn

1.00000 NOK = 6.07072 MZN

15:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9282583.02020.79421810.44231330.494.03116.91969
1 EUR1.0773189.43770.855611.24951433.344.342657.45455
1 INR0.01204530.01118110.009566560.1257816.02610.04855570.0833495
1 GBP1.25911.16877104.531113.14811675.225.075568.71266

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Mozambik Metikali
1 NOK6.07072 MZN
5 NOK30.35360 MZN
10 NOK60.70720 MZN
20 NOK121.41440 MZN
50 NOK303.53600 MZN
100 NOK607.07200 MZN
250 NOK1517.68000 MZN
500 NOK3035.36000 MZN
1000 NOK6070.72000 MZN
2000 NOK12141.44000 MZN
5000 NOK30353.60000 MZN
10000 NOK60707.20000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Norveç Kronu
1 MZN0.16473 NOK
5 MZN0.82363 NOK
10 MZN1.64725 NOK
20 MZN3.29450 NOK
50 MZN8.23625 NOK
100 MZN16.47250 NOK
250 MZN41.18125 NOK
500 MZN82.36250 NOK
1000 MZN164.72500 NOK
2000 MZN329.45000 NOK
5000 MZN823.62500 NOK
10000 MZN1647.25000 NOK