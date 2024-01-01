Yeni İsrail şekelinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile ILS → MZN çevirin

1.000 ils
17.519,10 mzn

1.00000 ILS = 17.51910 MZN

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mozambik Metikali
1 ILS17.51910 MZN
5 ILS87.59550 MZN
10 ILS175.19100 MZN
20 ILS350.38200 MZN
50 ILS875.95500 MZN
100 ILS1751.91000 MZN
250 ILS4379.77500 MZN
500 ILS8759.55000 MZN
1000 ILS17519.10000 MZN
2000 ILS35038.20000 MZN
5000 ILS87595.50000 MZN
10000 ILS175191.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Yeni İsrail Şekeli
1 MZN0.05708 ILS
5 MZN0.28540 ILS
10 MZN0.57081 ILS
20 MZN1.14161 ILS
50 MZN2.85404 ILS
100 MZN5.70807 ILS
250 MZN14.27018 ILS
500 MZN28.54035 ILS
1000 MZN57.08070 ILS
2000 MZN114.16140 ILS
5000 MZN285.40350 ILS
10000 MZN570.80700 ILS