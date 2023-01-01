5000 Yeni İsrail şekelinden Mozambik metikaline
Reel döviz kuru ile ILS → MZN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mozambik Metikali
|1 ILS
|16.76880 MZN
|5 ILS
|83.84400 MZN
|10 ILS
|167.68800 MZN
|20 ILS
|335.37600 MZN
|50 ILS
|838.44000 MZN
|100 ILS
|1676.88000 MZN
|250 ILS
|4192.20000 MZN
|500 ILS
|8384.40000 MZN
|1000 ILS
|16768.80000 MZN
|2000 ILS
|33537.60000 MZN
|5000 ILS
|83844.00000 MZN
|10000 ILS
|167688.00000 MZN