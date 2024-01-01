Hong Kong dolarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile HKD → MZN çevirin

1.000 hkd
8.177,50 mzn

1.00000 HKD = 8.17750 MZN

05:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.795831.347651.54190.932251.3544583.014
1 CNY0.13901210.110630.187340.2143430.1295910.18828511.54
1 GBP1.256559.0391211.693391.937481.171391.70193104.311
1 SGD0.7420325.337880.59053211.144140.6917431.0050561.5991

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Mozambik Metikali
100 HKD817.75000 MZN
200 HKD1635.50000 MZN
300 HKD2453.25000 MZN
500 HKD4088.75000 MZN
1000 HKD8177.50000 MZN
2000 HKD16355.00000 MZN
2500 HKD20443.75000 MZN
3000 HKD24532.50000 MZN
4000 HKD32710.00000 MZN
5000 HKD40887.50000 MZN
10000 HKD81775.00000 MZN
20000 HKD163550.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Hong Kong Doları
1 MZN0.12229 HKD
5 MZN0.61144 HKD
10 MZN1.22287 HKD
20 MZN2.44574 HKD
50 MZN6.11435 HKD
100 MZN12.22870 HKD
250 MZN30.57175 HKD
500 MZN61.14350 HKD
1000 MZN122.28700 HKD
2000 MZN244.57400 HKD
5000 MZN611.43500 HKD
10000 MZN1222.87000 HKD