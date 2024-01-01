Singapur dolarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile SGD → MZN çevirin

1.000 sgd
47.475,40 mzn

1.00000 SGD = 47.47540 MZN

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533270.79374583.017.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009807420.00005077110.005309650.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651410.85490589.40597.747875.15045
1 AUD0.652210196.40.60554310.51768154.13914.691673.11882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Mozambik Metikali
1 SGD47.47540 MZN
5 SGD237.37700 MZN
10 SGD474.75400 MZN
20 SGD949.50800 MZN
50 SGD2373.77000 MZN
100 SGD4747.54000 MZN
250 SGD11868.85000 MZN
500 SGD23737.70000 MZN
1000 SGD47475.40000 MZN
2000 SGD94950.80000 MZN
5000 SGD237377.00000 MZN
10000 SGD474754.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Singapur Doları
1 MZN0.02106 SGD
5 MZN0.10532 SGD
10 MZN0.21063 SGD
20 MZN0.42127 SGD
50 MZN1.05317 SGD
100 MZN2.10635 SGD
250 MZN5.26587 SGD
500 MZN10.53175 SGD
1000 MZN21.06350 SGD
2000 MZN42.12700 SGD
5000 MZN105.31750 SGD
10000 MZN210.63500 SGD