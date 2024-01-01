20 Singapur dolarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile SGD → MZN çevirin

20 sgd
962,44 mzn

1,000S$ SGD = 48,12MT MZN

20:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,123748,1237
Düşük47,079946,8180
Ortalama47,431247,2233
Değişim2.03%1.87%
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1 SGD → MZN istatistikleri

SGD → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,1237, en düşük 47,0799 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,4312 oldu. SGD → MZN kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.

SGD → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,1237, en düşük 46,8180 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,2233 oldu. SGD → MZN kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8017,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,4537,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6434,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Mozambik Metikali
1 SGD48,12190 MZN
5 SGD240,60950 MZN
10 SGD481,21900 MZN
20 SGD962,43800 MZN
50 SGD2.406,09500 MZN
100 SGD4.812,19000 MZN
250 SGD12.030,47500 MZN
500 SGD24.060,95000 MZN
1000 SGD48.121,90000 MZN
2000 SGD96.243,80000 MZN
5000 SGD240.609,50000 MZN
10000 SGD481.219,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Singapur Doları
1 MZN0,02078 SGD
5 MZN0,10390 SGD
10 MZN0,20781 SGD
20 MZN0,41561 SGD
50 MZN1,03903 SGD
100 MZN2,07806 SGD
250 MZN5,19515 SGD
500 MZN10,39030 SGD
1000 MZN20,78060 SGD
2000 MZN41,56120 SGD
5000 MZN103,90300 SGD
10000 MZN207,80600 SGD