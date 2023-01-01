كرونة نروجية إلى متكال موزمبيقي

تحويل NOK إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
5918.02 mzn

1.00000 NOK = 5.91802 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / ميثامبيكان
1 NOK5.91802 MZN
5 NOK29.59010 MZN
10 NOK59.18020 MZN
20 NOK118.36040 MZN
50 NOK295.90100 MZN
100 NOK591.80200 MZN
250 NOK1479.50500 MZN
500 NOK2959.01000 MZN
1000 NOK5918.02000 MZN
2000 NOK11836.04000 MZN
5000 NOK29590.10000 MZN
10000 NOK59180.20000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / كروني نرويجي
1 MZN0.16897 NOK
5 MZN0.84487 NOK
10 MZN1.68975 NOK
20 MZN3.37950 NOK
50 MZN8.44875 NOK
100 MZN16.89750 NOK
250 MZN42.24375 NOK
500 MZN84.48750 NOK
1000 MZN168.97500 NOK
2000 MZN337.95000 NOK
5000 MZN844.87500 NOK
10000 MZN1689.75000 NOK